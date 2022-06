Top 5 van de week: Slaapkamers, renovaties en verbouwingen

Misschien wel de belangrijkste kamer van onze woning. Hier komen we tot rust en hier laden we ons op voor de volgende dag. Slaapkamers! Daarom hebben we voor jullie in dit artikel een aantal fraaie voorbeelden op een rij gezet, ontworpen door Nederlandse experts. De slaapkamer op de foto bevindt zich in een oude langgevelhoeve, een bijzonder historisch gebouw dat door FilipTackdesignoffice prachtig gerenoveerd is, zodat deze weer jaren lang bewoond kan worden naar de huidige wooneisen.