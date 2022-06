Een last minute nieuwjaarsfeestje plannen. Zo pak je dat aan!

Als de jaarwisseling nadert vragen steeds meer mensen om je heen wat je eigenlijk met oud en nieuw gaat doen. Wat als je nog geen plannen hebt? Moet je dan steeds maar antwoorden dat je nog niets te doen hebt. Dat het er sterk op begint te lijken dat je met oud en nieuw alleen thuis zit, of alleen thuis zit met je partner. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Oud en nieuw is tenslotte toch een feestelijke aangelegenheid. Het is echt een evenement dat je met vrienden of familie viert. Samen geniet je van oliebollen, lekkere hapjes en een heerlijk glaasje champagne. Natuurlijk mag ook het kijken naar of afsteken van vuurwerk niet ontbreken.

Als het er steeds meer op begint te lijken dat je met oud en nieuw nergens naartoe gaat, dan organiseer je toch gewoon zelf een feestje. Je kunt tenslotte ook niet verwachten dat je elk jaar door anderen wordt uitgenodigd. Ooit komt het moment dat ook jij er aan moet geloven en de avond moet organiseren. En dat is helemaal niet zo veel werk als je vooraf misschien denkt. Zeker niet als je weet welke stappen je voor een succesvol feestje moet doorlopen. En laten we die in dit Ideabook nou net voor je op een rijtje hebben gezet. Lees snel verder en organiseer een succesvol last minute nieuwjaarsfeestje waar nog maandenlang over wordt gesproken.