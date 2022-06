7 creatieve ideeën om de keuken en de woonkamer te scheiden

De tafel is een meubel dat zowel in de keuken als in de eetkamer past. Als scheidingselement dus een prima element. Kies voor een vierkante of rechthoekige tafel, zoals in dit voorbeeld. Met deze vorm creëer je de mooiste scheiding in een ruimte.

We adviseren ook om een tafel te kiezen met neutraal ontwerp, dat zowel past in de woonkamer als in de keuken.