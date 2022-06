6 slimme tips om je kerstspullen op te bergen

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om je kerstspulletjes op te bergen in gewone kartonnen dozen. Deze haal je bij de supermarkt of heb je misschien nog over van een verhuizing. Ze zijn gratis of kosten niet veel, maar bieden ook niet de beste bescherming voor je kerstaccessoires. Het is beter om speciale plastic opbergbakken voor je kerstspullen te kopen. Ook deze zijn niet heel duur, maar bieden wel veel meer bescherming. Ook hebben ze over het algemeen een langere levensduur dan kartonnen dozen. Het aanschaffen is helemaal verstandig wanneer het gaat om het opbergen van de kerstballen uit je boom. Hiervoor zijn speciale opbergsystemen voor in de bak te verkrijgen. Hierin vind je vakjes waar je de kerstballen precies in kwijt kunt. De kans dat je de kerstballen een jaar later in duizend stukjes terugvindt wordt daarom een heel stuk kleiner.