Gave ideeën voor de kleine slaapkamer

In deze slaapkamer zien we de kunst van het ruimte scheppen. Via de trap kom je op het tweede niveau, dit zorgt voor extra woonruimte. Onder dit niveau is het bed deels in de wand geschoven, waardoor er ook meer bewegingsruimte beschikbaar is in de kamer. Daarbij zorgt deze indeling voor een gezellige sfeer, omdat je een beetje beschut ligt. Wij vinden het kleurenschema erg geslaagd: een donkere houtvloer en bed, witte wanden en een zwart-wit trap. Zwart-wit is meestal een goede manier om variatie en eenheid in je slaapkamer te brengen.