Voor en Na: verouderde tuin heerlijk opgeknapt, met zwembad!

Een verouderde tuin opknappen. Doe je dat met of zonder expert? Het eerste kan heel erg leuk en uitdagend zijn, maar die ene hovenier of landschapsarchitect kan jou wel de tuin geven waar je altijd al van gedroomd hebt. Neem nou de Portugese tuin die het onderwerp is van dit artikel. Dit verouderde geheel is namelijk op heerlijke wijze opgeknapt en er is op zeer bijzondere wijze een zwembad ingepast. Hoe dat er precies allemaal uit is komen te zien laten we je zo graag zien. Eerst gaan we de oude situatie even bekijken en daarna zwijmelen we weg bij de schitterende nieuwe tuin.