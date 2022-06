Voor en Na: een keukenverbouwing van € 5000,

Ga er maar even goed voor zitten, want we gaan in sneltreinvaart even bekijken wat er allemaal veranderd is. En vooral ook wat wel is gebleven, want sommige elementen zijn zo mooi dat ze gelukkig de verbouwing hebben overleefd. Zoals de fantastische rustieke schouw met daarin de afzuigkap. Fantastisch dat die is gebleven! Het aanrecht is in de basis ook blijven staan, maar er zijn nieuwe deurtjes aangebracht en het werkoppervlakte is bijna verdubbeld. Bovendien zijn er een nieuwe wastafel en nieuwe tegeltjes aangebracht. Je kunt hier nu naar hartenlust koken zonder dat je ruimte tekort komt.