De ontwerptaal van nu: modern versus traditioneel

In deze buitenruimte vinden we de ideale plek om uit te blazen na een dag van noeste arbeid. Natuurlijk is dit geen dertien in een dozijn tuin, het is wat je noemt een excellent ontwerp, waarin het beste van traditionele rustiek te vinden is. Let eens op die muren, wat hebben die een krachtige uitstraling in deze buitenruimte! Ook zijn er sporen van moderniteit te vinden, zoals de heerlijke ligstoelen, de ideale meubels om in te genieten van deze weergaloos mooie tuin. Wat natuurlijk niet mag ontbreken is het frisse natuurschoon, dit geeft een vitale look aan deze buitenruimte. Genoeg tuin voor nu, we nemen je mee naar binnen!