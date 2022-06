Schitterende moderne woning: ideeën die zeker moet overnemen!

We kunnen er niet omheen, industrial design is een regelrechte hit die ons al jaren via allerlei wegen bestookt. Een stijl die haar oorsprong in de fabrieken van de negentiende en twintigste eeuw vindt. Hier zien we een esthetisch cleane versie van deze stijl, een prachtige manier om je woning een basale look te geven. Dit is minimalisme in de hoogste graad. Heel grappig is om deze moderne wand te mixen met ouderwetse litho, die kun je hier zien. Dat zijn afdrukken gemaakt met uitgesneden linoleum of hout. Schitterend effect en heel apart naast de betonwand.