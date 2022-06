Hoe vaak hoor je niet dat er altijd iets is met de auto van de garagehouder, dat de deur bij de timmerman altijd klemt en dat het schilderwerk van de schilder ook wel wat extra aandacht kan gebruiken. Maar hoe zit dat eigenlijk bij een architect, woont die dan ook in een onderkomen dat eigenlijk niet architectuur genoemd mag worden? In dit geval blijkt het tegendeel het geval te zijn! We hebben namelijk vernomen dat in dit huis één van de experts van Grid Architekci woont. En een kijkje bij de architect in huis slaan we natuurlijk niet af! Kijk lekker met ons mee om te zien hoe mooi dit huis er vanbinnen en vanbuiten uitziet.