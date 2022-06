Hoe vind je de juiste salontafel? 9 vragen die je jezelf moet stellen!

De kleur wordt veelal afgestemd op de rest van het meubilair. Het is een pure smaakkwestie: er zijn mensen die een witte salontafel mooi vinden staan bij een zwarte bank, maar ook mensen die beiden qua kleur exact overeen willen laten komen. Dat geldt ook voor de materialen; het draait allemaal om het gewenste effect van de woonkamer. Bij een robuuste woonkamer met een landelijk effect past een tafel met natuurlijke materialen en kleuren, bij een moderner interieur past weer eerder een tafel in het (hoogglans) wit, of juist een knallend kleurtje zoals oranje of groen. Uiteraard springen tafels met donkerdere kleurtinten meer in het oog dan tafels met lichte kleuren. Voor een ruimtelijk effect zijn lichte kleuren dus aan te raden. Het meest logische, en vrijwel altijd het mooiste, is in ieder geval als de kleur van de tafel ergens in het interieur terug te vinden is. Ook mooi: de salontafel in een andere kleur kiezen dan de bank, maar de kleur van de kussens op de bank er wel in laten terugkomen.