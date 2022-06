Overdadige weelde, heldere stijl

In de slaapkamer wilden de bewoners graag een zachte ambiance, natuurlijk vanwege de functie van deze ruimte. We worden direct slaperig als we deze inrichting zien, niet omdat deze saai is, maar vanwege de relaxte sfeer die er deze in de slaapkamer heerst. Er is natuurlijk altijd ruimte voor wat persoonlijke expressie in de vorm van sprekende kunst, in deze kamer is deze taak toevertrouwd aan het schilderij boven het bed. Natuurlijk is kunst nauw verbonden met je persoonlijke smaak, maar dit kunstwerk kan, zeker in Rusland. We leven tenslotte in postmoderne tijden, waarin een eclectische esthetiek accepteert is! Met de juiste expert creëer je snel een geheel eigen excellent interieur!