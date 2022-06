Oud en Nieuw − een zoete verbintenis

We hebben allemaal van die momenten dat we kunnen genieten van een oud gebouw of een ruïne in het landschap. Die oude stenen spreken boekdelen, al was het maar qua sfeer, of op de manier waarop ze onze verbeelding prikkelen. De oude bouwstijlen komen we overal tegen en ze hebben na al die tijd nog een behoorlijke zeggingskracht. We eren deze oude stenen door het verhaal achter vele oude gebouwen door te vertellen. Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker om de oude charme van de rustieke steen te combineren met een high-end moderne twist. Dan ontstaat er een contrast dat het beste van beide werelden heeft. Hoe dit laatste in de praktijk is uitwerkt gaan we natuurlijk hieronder aan je laten zien. We nemen je mee naar een prachtig Engels huis waarin het oude en het nieuwe een zoete verbintenis gesloten hebben. De bewoners zijn dol op deze stijl en willen deze dan ook graag aan je laten zien. So be inspired!