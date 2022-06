Een milieuvriendelijk interieur met een aantrekkelijk design

Het meeste behang dat we kennen is natuurlijk gemaakt van of papier of van kunststof zoals vinyl. Deze varianten gaan lang mee en zijn meestal makkelijk aan te brengen. maar er zijn ook een aantal natuurlijke en dus milieuvriendelijke varianten. Daarbij moet je denken aan materialen als katoen, jute, linnen, zijde en wol, maar ook grasweefsel en bladeren. Behang van katoen, jute, linnen, zijde, wol wordt ook wel textielbehang genoemd. Deze soorten behang zijn heel decoratief en geven een warme uitstraling aan het interieur. Mocht je er uiteindelijk toch niet tevreden over zijn, of je wil op een gegeven moment iets anders dan is dit behang relatief eenvoudig te verwijderen met een stoomapparaat. Helaas zijn er ook wat nadelen. Zo is dit behang meestal vrij kostbaar. Het trekt stof aan (zonder vuilafstotende coating). Het is vaak niet geschikt voor mensen met allergieën en het is niet vochtbestendig dus kan je het niet goed reinigen.