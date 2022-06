Zuiver wit en robuust rustiek; wat een combinatie!

Vandaag laten we je een woning met een grote portie sfeer, precies wat we wel kunnen gebruiken tijdens de gezelligste tijd van het jaar. We hebben het natuurlijk over de kerstperiode! De lichtfeest! Een ommekeer in het jaar, waarbij de dagen weer lichter worden. Precies wat we willen toch? Nog even en het is weer zomervakantie… Nou ja, dat mag op zich nog wel even wachten. Vandaag in ieder geval de mooiste ideeën om een zuiver witte stijl te combineren met een robuust en rustiek uiterlijk. Het is net alsof de kunst en de natuur in deze woning een alliantie gesloten hebben. Dat gaan we zo zelf ervaren, want we nemen je hieronder meer voor een ontspannen wandeling door de woning, zodat je zelf inspiratie op kunt doen voor je eigen woningproject. Geniet het mooie design en pik de mooiste ideeën mee, want zoals Pablo Picasso al zei: ´Every artist is a Thief´. Be inspired!