Geef ook je kersttafel die prachtige groene nature look!

Het is handig om te beginnen met de basis. Welke kleur, welk servies, welk tafelkleed en pas daarna de andere accessoires erbij te verzinnen. Er kan ook een bepaald element als basis gekozen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een mooie smalle boomstamplank in het midden van de tafel met kaarsen in verschillende hoogtes er en een paar natuurlijke details als dennenappels. Dit is al genoeg voor een mooi, natuurlijk geheel. Wil je alleen voor deze kerst een keer een ander leuk servies of gekke retro glazen. Kijk dan ook eens bij de recycle store in jouw woonplaats. Of laat je inspireren door deze serviezen. Ook een prachtige blikvanger met bloemen kun je maken door met een vierkant plateau waar je losse bloemenkoppen van chrysanten en glazen gekleurde kerstballen op plaatst of je plaatst hierop omgekeerde en geopende kerstballen en vult deze als vaasjes met bloemen en takken groen.