Zo maak je een tuin die het héle jaar mooi is

De bladeren zijn ondertussen allemaal van de bomen gevallen en van je mooie bloeiende planten is niet veel meer over dan een verzameling verdorde takjes of een hoopje bruin snot. Misschien heb je zin om de gordijnen dicht te doen en ze pas weer in het voorjaar te openen. Niet doen! Het is mogelijk om een tuin te hebben die het hele jaar mooi is. Met bloesem in het voorjaar, vrolijke zomerbloeiers, een waar kleurenspektakel in de herfst en winterbloeiers in de koude maanden. Als je goed zorgt voor de grond in de tuin, rekening houdt met de omstandigheden en de planten zo kiest dat er in elk seizoen iets moois is te zien is, kom je al een heel eind.