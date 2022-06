8 kleuren kinderkamers, 8 persoonlijkheden

De kinderkamer is misschien wel een van de belangrijkste kamers in het hele huis. Want zijn de kinderen blij, is het voor de ouders ook een stuk aangenamer in het huis. Natuurlijk willen ouders dat de kinderen zich prettig voelen in hun kamer, dat ze er fijn kunnen spelen en dat ze er hun persoonlijkheid kunnen ontplooien. Er zijn daarom een aantal zaken van belang. Dat er genoeg ruimte is, voldoende plek en middelen om lekker te kunnen spelen, misschien een hoekje waar ze zich kunnen terugtrekken of kunnen lezen en natuurlijk een fijne slaapplek.

Dit zijn allemaal redelijk voor de hand liggende eigenschappen waarover een kinderkamer zou moeten beschikken. Maar er is nog een hele belangrijke factor in een kinderkamer waar ouders misschien niet zo heel bewust bij stilstaan. Natuurlijk krijgen kinderkamers vaak een kleurtje, maar waar is die keuze op gebaseerd? In dit Ideabook geven we je een handvat waarmee je de kleur van de kinderkamer perfect kan laten aansluiten op de persoonlijkheid van je kind. En zo kunnen de kids optimaal genieten van hun eigen kleine domein.