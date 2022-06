Voor en Na: oude zolder krijgt een fantastisch nieuw dak

Wonen in een oud huis is heel erg leuk en sfeervol, maar het grote nadeel is dat oude woningen vaak heel veel onderhoud nodig hebben. Een van de onderdelen die daar bij hoort, is het dak. Een keer in de zoveel tijd is dat namelijk aan groot onderhoud toe. In het geval van deze Poolse woning is dat ook zeker het geval. We kunnen dan ook zien hoe een oude zolder een fantastisch nieuw dak krijgt! De architecten van IFA Kamil Domachowski zijn verantwoordelijk geweest voor het bijzondere ontwerp. Kijk lekker mee en doe inspiratie op voor je eigen dak!