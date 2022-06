14 privacy tips voor je tuin tegen nieuwsgierige buren

Wat je ook doet in je tuin en ook al vind je je buren nog zo aardig, toch wil je in je tuin graag wat privacy en tijd om alleen te zijn. En dus wil je liever niet dat de buren op je bord kijken of voorbijgangers zien wat je de hele dag doet. Maar heb je weleens nagedacht over je privacy en hoe je deze zou kunnen verbeteren? We hebben naar een aantal stijlvolle oplossingen gezocht van onze landschapsarchitecten en gekeken hoe zij het onderwerp privacy aanpakken en we denken dat we een aantal zeer fraaie oplossingen gevonden hebben. Wanneer je het plaatsen van schuttingen of muren nog even hebt uitgesteld of binnenkort moet aanpakken, kijk dan zeker even mee naar deze voorbeelden want we weten zeker dat er iets bij zal zitten dat je aanspreekt!