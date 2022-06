7 praktische tips voor de perfecte tuin!

En dat lijkt een heel logische tip maar we zien maar al te vaak de lege kale betonnen tuin dus toch nog maar even een keer: zorg voor een overvloed aan groen in je tuin. En ook als je geen groene vingers hebt of geen tijd zijn er allerlei goede manieren om dit te doen. Plaats je planten in lange smalle houten bakken of plaats een aantal grote potten of bakken los op je terras. Of ook zeer fraai: plaats smalle hoge bakken achter je loungebanken. En kies zeker ook voor een aantal groenblijvende planten. Onderzoek heeft aangetoond dat groen belangrijk is voor ons persoonlijk welzijn dus reden te meer!