10 sfeervolle paviljoens voor een kleine tuin

Met de komst van de eerste warmere dagen kun je met een paviljoen rekenen op een vriendelijke, functionele koele ruimte om je gasten te ontvangen in absolute privacy en rust. En hoewel de beschikbare vierkante meters beperkt zijn, is er een groot aanbod aan compacte oplossingen met een groot effect en ideaal voor tuinen van elke omvang. Het is niet alleen handig met een regenbuitje of om schaduw te creëren maar je vergroot ook je woonruimte met zo'n buitenplek! En je hoeft er geen eetplek van te maken: je kunt er ook een whirlpool of loungebed plaatsen voor een heerlijk relaxmomentje na een drukke dag. We tonen je de 10 meest sfeervolle tuinpaviljoens in alle stijlen die wat kleiner zijn qua formaat!