12 schitterende pergola's voor een droomterras!

Een buitenruimte of tuin is een echte luxe, vooral voor stedelingen. En het terras is daarbij bij uitstek de plek waar we het meest verblijven op warmere dagen voor een barbecue of verjaardag. Een overkapping of pergola is daarbij zeer praktisch want met het Nederlandse weer is niets ooit zeker. Dus wil je meer dagen buiten zitten dan is een pergola met sfeerhaard of warmtebron een goed idee. Vroeger was er alleen de dichte pergola die al het licht wegnam uit je huis. Maar tegenwoordig zijn er zoveel meer opties om uit te kiezen. En er zijn ook varianten die het licht maximaal door laten stromen. We verzamelden onze 12 fraaiste pergola's en terrassen voor je…