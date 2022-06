Voor & Na: van verschrikkelijk pand naar droomwoning

Het is erg belangrijk dat de details van een design kloppen, voor de nodige inspiratie kun je hier kijken. Dit voormalige vervallen huis is echt geen uitzondering op deze regel. Op deze foto zien we een aantal mooie zaken die we graag belichten: de sfeervolle combinatie tussen donker hout en stralend wit. De foto hierboven liet ons als zien dat de mix tussen deze twee erg goed werkt in het interieur. We zoemen nu in op de details die het interieur zo´n authentieke look geven. Het is een oude woning en dan past het gewoon om er authentiek ogende balken in te plaatsen. Dan krijg je de spirit van de oude woning weer terug. Dat is voor veel mensen belangrijk en in zekere zin is het ook een eerbetoon aan de geschiedenis van de oude woning.

We zijn aan het einde van deze Voor en Na gekomen. Hopelijk ben je net zo geïnspireerd en enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer gave woonideeën en de leukste trends.

Have fun in the sun! Stay creative!