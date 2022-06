7 schuttingen voor een unieke en stijlvolle tuin!

Wil je graag wat privacy creëren zonder dat je het fraaie uitzicht blokkeert? Denk dan eens aan deze oplossing die perfect geschikt is om de grenzen van een tuin fysiek af te bakenen die niet perse privacy nodig heeft. En hier zien we ook een andere trend in schuttingen: deze zijn open aan de bovenkant zodat ze gevuld kunnen worden met groene planten in de hoogte en soort die we mooi vinden. Hier zien we ook dat voor deze schutting is gekozen voor een strakke steensoort die eruit ziet als een muur. Ook natuursteen of gepleisterde muren kunnen een zeer fraaie afscheiding vormen in je tuin!