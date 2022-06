6 do's en dont's bij het kopen van een kerstcadeau voor je echtgenote!

Vrouwen willen graag horen, weten en voelen dat ze de enige voor je zijn. Speciaal, uniek en onvervangbaar. Wat is er dan beter dan dat signaal te verwerken in je kerstcadeau voor haar dit jaar? Af en toe met een mooie bos bloemen thuiskomen na een lange werkdag is een goed idee, maar met kerstmis zul je met iets beters aan moeten komen. Voorzie je kerstcadeau bijvoorbeeld van een zelfgeschreven gedicht dat over haar gaat, of een lieve brief waarin je benoemd hoe bijzonder ze voor je is en hoe fijn je het vindt dat zij in je leven gekomen is. Ben je geen creatieveling en zeker geen schrijver? Maak dan een videocollage van al jullie speciale momenten samen die op foto zijn vastgelegd en achter elkaar worden afgespeeld. Zet onder de video een van jullie gezamenlijke favoriete muzieknummers. Je echtgenote zal hier zeker door geraakt zijn en beseffen hoe uniek ze voor jou is.