Voor & Na: een nieuwe look voor een zonnig terras

Zo lekker om in de zomer erop uit te gaan! Reizen naar het zuiden, op zoek naar die mediterraanse sferen, niet waar? Helemaal super! Vandaag laten we je een prachtige update van een terras in Zuid-Frankrijk zien. Het is echt een wonder wat er met het dakterras gebeurd is, het was echt een vreselijk armoedige plek, maar nu is het een buitenruimte waar de bewoners elke dag van genieten. Van de Zuid-Franse zon genieten is een van de fijnste dingen die je in je vakantie kunt doen! Kijk met ons mee, laat je inspireren door de mooie looks van het terras en richt daarna je eigen terras op een spectaculaire manier in! Kom snel mee!