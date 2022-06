Selectie van bijzondere muurkunst voor aan de wand

Dit werk beeld een trip uit. In de jaren zestig was de drug Lysergeenzuurdi-ethylamide, kortweg LSD, zeer populair. Toch werd deze verbinding al per toeval ontdekt door de Zwitserse chemicus Albert Hofmann. LSD is een psychoactieve stof die sterke hallucinaties veroorzaakt. Het geeft de gebruiker diepe gedachten en men ziet soms bepaalde levenservaringen in een nieuw licht. Ook vele kunstenaars hebben het middel gebruikt voor inspiratie en bewustzijnsverruiming. Hoewel sommigen stelden dat ze deze verruiming ook door meditatie konden bereiken, hetgeen zij boven LSD prefereerden. Dit werk laat een kleurexpressie zien die we associëren met de reis van de psyche, die dus met of zonder LSD mogelijk is. Kortom, een werk waar je een verhaal bij kunt vertellen!