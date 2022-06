Natuurlijke sfeerlichten, robuuste schoonheid

We sluiten dit artikel af met een ander populair idee, namelijke de wijze uil. Dit dier is de held van het hedendaagse design, we komen hem op uiteenlopende manieren tegen. Dan is hij weer onderdeel van muurkunst, een andere keer is hij een zachte knuffel voor een kinderkamer. In dit geval is hij een sfeervolle lamp die je avond een gezellige gloed geeft. De gloeilamp is in de uil geplaatst en geeft het dier een levendige uitstraling. Deze lamp is ook erg leuk voor in de kinderkamer of in de lounge-tuin.

Tot zover de prachtige ontwerpen van Eco Shining Home. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

