Van oubollig herenhuis naar eigentijdse woning

De woonkamer ligt en suite aan de keuken en eethoek. Grote schuifdeuren scheiden de twee ruimtes. We hebben het vermoeden dat deze foto ten tijde van de verbouwing is genomen. Let bijvoorbeeld op de lamp die we rechtsboven zien hangen. Daarnaast krijgen we op deze foto een goed beeld van het onderhoudsniveau. Zo ogen de kozijnen en wanden vergeeld en versleten, dat wordt duidelijk als we onze blik focussen op de wand links van de deur. Het stopcontact direct daaronder lijkt zich op een onhandige plek te bevinden.