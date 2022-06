Functioneel & stijlvol: 12 ideeën voor de vloer in je hal

Smal, donker, met lastige hoeken. De hal in je huis kan soms een ware uitdaging zijn wanneer het gaat om de keuze voor de juiste vloer. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote hoeveelheid vuil die hier dagelijks naar binnenkomt. De keuze voor het materiaal is hier dus ook erg belangrijk. Vandaag laten we je een aantal fraaie vloeren zien voor je hal en we geven je wat tips hoe je hier kunt kiezen voor een duurzame vloer waarbij er zo min mogelijk vuil je huis binnenkomt. Lees even mee en bekijk welke praktische opties er zijn voor je hal…