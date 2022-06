Voor & Na: transformatie van een schuur in Breda

De Vlaamse schuur werd rond 1800 gebouwd en ligt naast een monumentale boerderij. De schuur werd oorspronkelijk gebruikt voor de opslag van hooi en materieel en bevond zich nog in originele staat. De schuur bevond zich echter in slechte staat en was lange tijd slecht onderhouden. Het gebied rondom de schuur is door de gemeente Breda als stadsuitbreidingsgebied uitgekozen. In het kader van deze stadsuitbreiding werd in 2007 gestart met het maken van een nieuw ontwerp voor de oude schuur. Groenewegen kreeg de eer om de oude schuur om te bouwen tot kantoorruimte, met behoud van het oorspronkelijke karakter van het gebouw.