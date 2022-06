De meest toonaangevende tegels

Al lang niet alleen meer van toepassing in de keuken of badkamer wegens haar praktische eigenschappen. Tegels liggen inmiddels door het hele huis. En dat in vele soorten en maten. Ontwerpers lijken meer mogelijkheden dan ooit te zien en variëren er op los met verschillende kleuren, vormen, materialen en verhoudingen. Zo maakt de tegel haar esthetische waarde in het interieur kenbaar. Ongekend populair in nieuwe systemen voor wand en vloer. Niet gek ook, gezien de opkomst van natuurlijke gesteente in het interieur. Een materiaal dat zich bij uitstek leent om in de vorm van een tegel te worden gegoten. Hoewel het daar qua materiaaltoepassingen niet bij blijft. Tegels van hout of textiel zijn eveneens niet aan te slepen in 2016. Ontdek de grenzeloze mogelijkheden van de tegel in dit Ideabook.