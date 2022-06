Do try this at home! Donkere kleuren in een kleine ruimte

Donkere of zelfs zwarte raamdecoratie. Een gewaagde keuze is wellicht de eerste gedachte. Toch het overwegen waard, bewijst bovenstaand voorbeeld. Zolang er niet voor zware materialen of lange gordijnen wordt gekozen, zijn er in donkere raamdecoratie oneindig veel mooie mogelijkheden. Geheel in lijn met het zwarte keukenblok en de plantenbak, is dezelfde kleurtoon in de raamdecoratie doorgevoerd. Dit maakt het geheel juist minder hard, doordat er vrijwel geen contrast is. Indien er bijvoorbeeld wit was toegevoegd, zou het zwart direct meer in het oog springen en donkerder aandoen. De grijze muurkleur verzacht het geheel, maar behoudt rust doordat het eenzelfde ondertoon heeft als de donkerde kleuren. Door de toepassing van een dessin op de achterwand, wordt er meer leven en dynamiek de keuken in geblazen. Het hout voegt ten slotte de nodige warmte toe, hoewel met een ietwat koele ondertoon, maar past daardoor goed in het grijze geheel. Hout zou daarnaast ook een goede optie voor de raamdecoratie kunnen zijn, in de vorm van jaloezieën. Het materiaal brengt de warmte naar binnen indien de zonnestralen nog even buiten worden gehouden.