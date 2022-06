Hemels recept voor een luchtige keuken

Licht. Niet alleen in de vorm van daglicht of kunstmatige verlichting een belangrijke speler, maar eveneens in de vorm van een licht kleurenpalet. Uiteraard mogen daarbinnen de juiste wittinten niet ontbreken. Inderdaad, de juiste. Ook in wit bestaan oneindig veel nuances. Let bij de samenstelling van het palet goed op de natuurlijke lichtinval in de keuken. Ook de ligging is van belang. Een ruimte aan de zonnige zuidkant van het huis zal automatisch meer daglicht binnenkrijgen dan een keuken op het noorden. Dit verschil maakt duidelijk welke ondertoon er gekozen dient te worden. Waak in het algemeen voor een te gele wittint. Dit kan al snel wat verouderd aandoen. Wel kan wit nog een aantal partners gebruiken voor een levendiger geheel. Zacht blauw bijvoorbeeld, voor die verfrissende en hemelse uitstraling. Andere pasteltinten zullen het overigens ook goed doen in de luchtige keuken. Voor meer warmte zijn zowel neutralen en bruintinten als goud en koper aan te raden. Die laatste twee laten de ruimte direct stralen door hun glanzende metaalkleur. Daarnaast is goud een van de trendkleuren voor 2016, dus voor de vroege vogels onder ons sowieso een onmisbaar element in huis. Een paar donkere accenten versterken de vele lichte kleuren, juist doordat deze met elkaar in contrast staan. Verder zetten deze het lichte en zachte palet de nodige kracht bij.