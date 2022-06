20 sensationele patio's en terrassen

Er is niets mooier en gastvrijer dan een prachtig terras, en dat willen we in dit artikel nog maar eens laten zien. We hebben 20 mooie patio’s en terrassen voor je op een rijtje gezet. Deze kun je gebruiken als inspiratie voor je eigen tuin! In dit artikel zie je echt van alles voorbij komen; van aantrekkelijk en modern tot retro en schilderachtig. Terrassen met een ontspannende zithoek of een plek om samen te eten. Lees snel verder om alle terrassen en patio’s te ontdekken.