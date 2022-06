Behang in de slaapkamer − was het maar altijd een lazy sunday

Niet alleen het compleet doorvoeren van een behang of dessin is een wijze waarop er eenheid in de slaapkamer ontstaat. Er is ook een subtiele weg om de juiste balans te creëren. In dit geval het op elkaar afstemmen van meubilair en behang. Let daarbij op zowel vorm als kleur. Het afgebladderde schilderwerk van het kamerscherm vloeit subtiel over in het wit van het behang. De witte vlinders bovenop de donkere achtergrond hebben hetzelfde effect als het schilderwerk. Het zwarte kledingstuk komt daarentegen nog beter naar voren naast de even zwarte vlinders. En het samenspel gaat tot in de details. De subtiele belijning van de hanger sluit naadloos aan op de fragiliteit van een vlindervleugel.