Full focus: de perfecte studeerkamer

It's all in the details. Juist dat ene item op de plank of het bureau maakt dat de ruimte zo fijn aanvoelt. Een persoonlijke touch, verrassingselement of het luxe gevoel dat iets extra's kan losmaken. Accessoires zijn daarom ook in de studeerkamer een onmisbaar element. Wel is het van belang dat de schoonheid van de styling zich niet continue aan het oog opdringt. De focus dient immers te worden behouden. Kies daarom voor slechts een paar items in een subtiele uitvoering. Deze mogen wel wat groter van formaat zijn. Kleine objecten wekken al snel een rommelige indruk. Berg deze liever op in dozen of lades. Groepeer de gekozen items in dezelfde lijn of plaats deze binnen een bepaald kader. Laat de overige ruimte vrij om de eenvoud te bewaren. De lampen en lijsten in bovenstaand voorbeeld vallen precies naast elkaar op hun plek en vormen samen een rustige compositie. De lampen doorbreken de vierkante vlakverdeling binnen de gestelde kaders. Wissel neutrale tinten af met zachte pastels voor een verfrissend beeld. Zoals het groen in de letter en de bureaulamp, die het geheel letterlijk oplicht. De muur voorzien van schoolbordverf zorgt voor de dagelijkse krijtwitte verandering. De ideale achtergrond om de planning of verkregen ideeën tegen uit te stippelen.

