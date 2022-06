Moderne keuken met een landelijke touch

Je houdt van de landelijke stijl met veel hout en gezelligheid maar wilt ook niet dat het te druk en rommelig wordt in je keuken? Kijk dan zeker even mee naar de keuken die we vandaag belichten. Deze combineert de moderne en landelijke stijl in een zeer fraaie mix. Veel hout, planken met mooie keukenspullen en een klassiek ouderwets fornuis maar zonder dat het teveel of rommelig is. Daarnaast werden details in chroom toegevoegd die zorgen voor een moderne en eigentijdse look. Het eindresultaat is zeer fraai en resulteert in een unieke keuken met een knusse warme maar toch ook zeer frisse en heldere uitstraling. Kijk even mee…