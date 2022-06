Woning met een zwoel uitzicht; een grootstedelijke droom

De woning heeft een open woonconcept, waardoor verschillende functies in één ruimte en op één verdieping zijn ondergebracht. Dit zorgt voor een harmonieuze eenheid en heeft veel voordelen voor de mobiliteit van de bewoners, zeker als deze wat ouder zijn of een beperking hebben. In deze eetkamer komen je diners helemaal tot hun recht, want in combinatie met het fabuleuze uitzicht en de stijlvolle, moderne inrichting, is de sfeer in deze kamer altijd optimaal. Dan smaakt het eten natuurlijk opperbest! De moderne ontwerptrant is hier goed zichtbaar in de kasten en natuurlijk in het design van de tafel.