Hypermoderne eclectische woning

De minimalistische stijl is populair en wat dacht je van de Scandinavische of de landelijke? Allemaal hartstikke leuk. Maar wat vinden we eigenlijk van de eclectische? We kunnen niet anders zeggen dan dat wij er dol op zijn. En waar kun je nu de meeste eclectische interieurs op de vierkante meter vinden? Natuurlijk, in Brazilië! Een land dat bol staat van de culturele en creatieve inventiviteit. We nemen je mee naar een hypermoderne woning waarin de eclectische stijl prachtig uitgewerkt is in een hedendaags design. De term eclectisch houdt in, dat je vanuit verschillende stijlen en periodes, diverse objecten, accessoires en ontwerpen neemt, om hier vervolgens een geheel eigen (eclectische) creatieve combinatie van te maken. Zo ontstaan de mooiste interieurontwerpen en uiteindelijk weer nieuwe stijlen. Het nieuwe bouwt altijd voort op het oude, zullen we maar zeggen. Genoeg er over gepraat, laten we deze woning eens nader gaan bekijken. Kom met ons mee naar Brazilië en kijk je ogen uit!