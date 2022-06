Kan het strakker: een minimalistische woning

We lopen hier het interieur binnen en zijn direct onder de indruk van de sfeer. In deze open ruimte zijn verschillende functies ondergebracht, zodat deze een mooie eenheid kunnen vormen. Want eenheid is een concept waar ze in Japan geen genoeg van kunnen krijgen. De ruimte heeft een vide waardoor er extra ruimtelijkheid ontstaat. De hanglamp, die boven de eettafel hangt, benadrukt deze vide. En wat te denken van de raampartijen, deze geven het daglicht alle ruimte om diep in het interieur door te dringen. Samen of alleen genieten in deze ruimte is de essentie van het wonen in dit huis. Het open woonconcept draagt daar sterk aan bij.