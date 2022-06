Trendy en stijlvolle woonruimte in Amsterdam

Een oud huis inrichten is op vele verschillende manieren mogelijk. Het is uiteraard vooral een kwestie van smaak. Waar de ene persoon het liefste een klassiek ingerichte ruimte in een oud huis ziet wil de ander juist een hele moderne inrichting. Een eclectische oplossing kan in heel veel gevallen ook een goede oplossing zijn. We nemen in je in dit Ideabook mee naar een eeuwenoud grachtenpand in Amsterdam waar op de bovenste verdiepingen een unieke en stijlvolle woonruimte is gecreëerd door de interieurontwerpers van Ethnic Chic Home Couture. Je ziet hier hoe klassieke, moderne en landelijke elementen naadloos in elkaar over kunnen lopen.