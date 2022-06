Boswoning met een delicate look

De architectuur van Em Architekten, uit Duitsland, houdt het midden tussen high-end blits en traditioneel authentiek. Vandaag nemen we je mee naar een plek die de meeste mensen vast wel eens in hun dromen gezien hebben. We hebben het natuurlijk over een boswoning waarin alles aanwezig is en waar je de volledige vrijheid hebt. Rust en ruimte zijn hier de kernwoorden. Het mooie van deze woning is dat deze zo ecologisch verantwoord is, want de materialen waarvan dit boshuis gemaakt is, zijn allemaal duurzaam en hernieuwbaar. Zeker in onze tijd kun je echt niet meer met een energievretend huis aan komen zetten. We nemen je mee voor een wandeling door deze prachtige woonstee, die een poëtische, delicate look heeft. Echt zo´n huis dat waarschijnlijk direct je hart steelt. Kijk met ons mee en doe de nodige inspiratie op!