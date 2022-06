Betaalbare woontrend: containerwoningen!

Hoe is het mogelijk dat er een elegant huis van containers gemaakt kan worden! We wisten niet hoe dit in elkaar zat, totdat we een woning van het Ecosa Institute zagen. Dan realiseer je je ineens dat er veel meer mogelijk is op het terrein van de woningbouw. We hebben het niet over de vuilcontainers natuurlijk, maar over zeecontainers, die we wel kennen van de grote wereldhavens. De woning die we vandaag aan je laten zien is volledig uit dit type containers opgetrokken. Natuurlijk zijn deze bewerkt zodat de ideale woonruimtes konden ontstaan. Deze stijl is een creatieve oplossing voor veel huisvestingsproblemen. Een ander voordeel is de relatief lage aanschafprijs. Met een woning als deze trek je zeker de aandacht! Kijk met ons mee en doe de nodige inspiratie op!