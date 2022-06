Tom Frencken heeft veelzijdige ideeën voor een hedendaags interieur

Vandaag bespreken we een bijzondere Nederlandse ontwerper, Tom Frencken, alles wat hem in creatieve zin prikkelt gebruikt hij in zijn design. Waardoor dit gonst van de creativiteit. De indrukken die Frencken overdag te verwerken krijgt, werkt hij later uit in een meubel, interieur of object. Zijn werken vallen allen op door de bijzondere detaillering, hoogwaardige materialen en wonderlijke ruimtelijke composities. Dit alles wordt in zijn atelier uitgewerkt tot gebruiksvriendelijke meubels en objecten. Zijn werkt steunt op een uitgebreide kennis en ervaring van de interieurarchitectuur, ook zijn meubelopleiding heeft hem de tools in handen gegeven om innovatief design te maken dat direct voor een unieke sfeer zorgt in je interieur. Als we zijn werk zien vallen de eenvoud, de vakkundige afwerking en de speelse vormgeving direct op. Kijk met ons mee naar het werk van Tom Frencken, en laat je inspireren!