6 tuinbeelden voor een zomers decor

Een stijl die het altijd goed doet is de abstract of conceptuele stijl. Een vormgeving die we associëren met de autonome beeldhouwkunst. Het beeld dat we op de foto zien kan diverse ideeën uitdrukken, de halve maan lijkt gedragen te worden op de golven, of zijn het armen, we weten het niet. Wellicht is het een dans die een gevoel wil uitdrukken. Hoe het ook zij, deze sculptuur heeft een mooi connectie met de zon, want let eens op die schaduw. Dit beeld zorgt voor een mooie spel van vorm en kleur in je tuin.