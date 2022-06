Exotische meubels gemaakt van ongebruikelijk materiaal

Dit robuuste bed van bamboe is een investering voor langere tijd. Als je in dit bed gaat liggen zijn sfeervolle nachten gegarandeerd. We zien hier een vrij ruime uitvoering, maar het bed is in verschillende maten verkrijgbaar. Een mooie toevoeging is de klamboe, in tropische gebieden een essentieel onderdeel van de slaapkamer, in Europa is het een welkome aanvulling die onze nachtrust ten goede komt. Geflankeerd door tropische planten is dit bed het schoolvoorbeeld van de Aziatische stijl anno 2015.