Royaal huis voor het hele gezin

Op de bovenverdieping is de nadruk overduidelijk meer op rust gelegd. De inrichting is veel meer minimalistisch dan beneden het geval is. Dit geeft een heel erg ontspannen gevoel. Op de overloop is een gezellige minilounge ingericht. Ideaal voor de ouders om een boek of een tijdschrift te lezen of voor de kinderen om met een boekje of tablet lekker te spelen.