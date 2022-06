Organische designobjecten, tussen kunst en gebruiksvoorwerp

De stoel van Henry Baumann zagen we net in een lichte houtkleur, maar deze is ook in het zwart uitgebracht. Omdat het creatieve proces intuïtief en ambachtelijk is, zullen er kleine verschillen bestaan tussen de modellen, een garantie dat je telkens een uniek product in huis hebt staan. Een stoel als deze is dus echt te gebruiken, maar je moet wel de nodige ruimte in je huiskamer hebben. Mocht je nu over een studie- of leeszolder beschikken, dan past deze stoel daar perfect bij. Het is een meubelstuk met een sculpturale look met een vorm die helemaal in tune is met deze tijd. Concept (duurzaamheid) en vorm (organisch) gaan in dit werk hand in hand.